Около 1500 декара е засегнал пожарът край тополовградското село Българска поляна

Пожарът край тополовградското село Българска поляна е локализиран, но все още не е потушен. Огънят вчера е обхванал около 1500 декара. В гасенето са участвали 11 екипа на пожарната, два булдозера и хеликоптер. Към момента на места има отделни тлеещи огнища.

Старши комисар Митко Чакалов, директор на противопожарната служба: „Към момента пожарът е локализиран. Вътре в него обаче виждате, че имаме отделни тлеещи огнища. Така че през деня продължаваме да го обхождаме, да наблюдаваме и при нужда тези огнища ще бъдат ликвидирани.“

Днес основните сили ще бъдат насочени към източния фронт на пожара, където се очаква развитие на ситуацията. Причината за възникването на огъня все още не е установена.

Старши комисар Митко Чакалов, директор на противопожарната служба: „Вчера в ранния следобед пожарът тръгва от широколистна гора, в близост до предно огнище, което е от миналата седмица. Причината ще бъде разследвана.“

В сила остава забраната за почистване на земеделските земи до 1 септември. Въпреки това, част от земеделските стопани не я спазват и са санкционирани.

Тодор Иванов, областен управител на Хасково: „В голяма част забраните действат, но все пак имаме земеделски стопани, които не спазват забраната и съответно биват административно наказвани от компетентните органи.“

Според областната управа са необходими и законодателни промени, които да ограничат риска от пожари, причинени при работа в земеделските земи.

Шест екипа остават на терен. За днес в Хасковска област е обявен червен код за опасност от пожари заради високите температури и очаквания силен вятър. Властите призовават хората да бъдат особено внимателни.