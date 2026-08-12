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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: АП/БТА
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Високите температури продължават да пресушават Дунав. Ако нивото на реката пада със същите темпове, утре вторият реактор на румънската АЕЦ "Черна вода" ще трябва да бъде спрян.

Опитите да се отклони вода с взривяване на скала по Дунав и потапянето на баржи не дадоха желания резултат. Вчера в района на централата започнаха спешни дренажни дейности.

Румъния вече обяви извънредно положение в енергийния сектор до края на август.

Призивът е компаниите и домакинствата да намалят консумацията на електроенергия в пиковите часове.

#извънреднпо положение #АЕЦ "Черна вода" #спиране #румъния #Дунав

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