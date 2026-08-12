Пожарът в благоевградското село Дъбрава е овладян. Огънят вчера засегна 6 къщи. Няма пострадали хора.

Цяла нощ дежурни екипи на пожарната бяха на терен, за да наблюдават да не се възпламени някое от тлеещите огнища.

Огънят е обхванал около 50 декара сухи треви и храсти, като заради силния вятър бързо е достигнал до дворовете на къщите. Една необитаема къща е изгоряла, но няма пострадали хора.

Комисар Боян Кондоров, директор на РДПБЗН – Благоевград: „Към момента нямаме активни огнища. Гасителните действия продължиха до късно вечерта. Ще се направи оглед и ще се обходи периметърът на пожара, за да се провери дали някъде не е останало активно огнище.“

В гасенето са участвали пет противопожарни автомобила и 15 горски служители с три високопроходими автомобила. Помощ са оказали и доброволци, както и местни жители.

Методи Байкушев, кмет на община Благоевград: „От нас зависи да опазим държавата си и живота и здравето на тези хора. Трябва да бъдем отговорни. Следват още седмици жеги и трябва да опазим хората, които се грижат за нас.“

На място и днес ще останат екипи, които ще следят за евентуално възобновяване на огъня. Причините за пожара се изясняват.

Вижте прякото включване на Станислава Христова.