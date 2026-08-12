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Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона за обществени поръчки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Чете се за: 03:12 мин.
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Директорка на пловдивско училище беше задържана заради нарушение на Закона за обществените поръчки. Срещу нея е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление при сключване на договори за ремонт на средно училище „Найден Геров“ в квартал „Столипиново“. Според прокуратурата договорите са сключени само с две фирми, за които има съмнение, че са на един и същи собственик, като извършените дейности не отговарят на отчетените във фактурите. От Министерството на образованието и науката обявиха за БНТ, че проверката в училището е започнала след сигнал към Регионалното управление на образованието в Пловдив, който е предоставен на полицията.

Сигналът до РУО - Пловдив е подаден миналата седмица. Вчера от „

Икономическа полиция са извършили претърсвания и изземвания на документация от училището и дома на директорката Атанаска Николова-Темелкова, която е била задържана за 24 часа. Повдигнато и е обвинение за четири договора, но се проверяват общо пет, всички сключени през 2025 г. за над 330 000 лева.“

Тодор Павлов, наблюдаващ прокурор: „Съмненията на колегите от Икономическа полиция и те са обективирани в досегашното разследване за това, че многократно са надхвърлени реално извършените дейности, тоест фактурирани са обеми на ремонтни площи и съпътстващите ги дейности, многократно надхвърлящи реалността.“

Дейностите по ремонт на сграда, покрив, дворна канализация, боядисване и шпакловане са пряко договаряни от директорката с фирмите, като според прокуратурата цената им надхвърля праговете, определени в Закона за обществените поръчки.

Тодор Павлов, наблюдаващ прокурор: „Двете фирми, които най-вероятно са с един и същ собственик, и с които е договаряла директорката, и които са подавали идентични оферти, минимални разлики е имало в тях, по отношение на стойности и количества не са разполагали с персонал, едната фирма има един работник шпакловчик и един технически сътрудник на договор.“

Атанаска Темелкова е освободена от ареста срещу парична гаранция от 10 000 евро. От Регионалното управление на образованието вече са назначили временен директор и са издали разпореждане, спрямо Темелкова.

Цветана Димитрова, и.д директор на училището: „Ако г-жа Темелкова дойде в училището, да не бъде допусната, защото няма ангажименти повече към училището.“

Това не е първи скандал в училището в квартал „Столипиново“. През 2023 г. стана ясно, че повече от два месеца учители са писали оценки на починала ученичка, като тогава директорката беше уволнена. През 2024 г. „Икономическа полиция“ отново извършваше проверка в училището заради фиктивни ученици.

#Закон за общесствени поръчки #директорка #задържана #нарушение #пловдивско училище

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