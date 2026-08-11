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Заради замърсяване на морето затварят временно плаж „Изток“ в Свети Влас

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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заради замърсяване морето затварят временно плаж bdquoизтокldquo свети влас
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Поради частично замърсяване на морската вода заради проблеми с намиращата се там пречиствателна станция плаж "Изток" в Свети Влас ще бъде временно затворен утре, 12 август, съобщиха от Областната администрация.

На място представители на Регионалната здравна инспекция и "Басейнова дирекция" ще извършат проверка и ще уведомят концесионера на ивицата за временното затваряне. По-късно през деня директорът на РЗИ - Бургас д-р Георги Паздеров и областният управител на област Бургас Дико Диков ще дадат брифинг.

Акт за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море край Свети Влас ще бъде съставен на "Водоснабдяване и канализация - Бургас" ЕАД, съобщиха вчера от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. При проверка на 8 август по сигнал за изтичане на фекални води на плаж "Свети Влас - Централен" е установен бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпена станция "Свети Влас".

В морето са попаднали непречистени отпадъчни води, като в района на заустването водата е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване и видимо замърсена. По данни на екоинспекцията причината е неизправност в автоматизираното управление на помпеното оборудване, довела до временно спиране на станцията. От оператора са предприети действия за ръчно управление на помпите, а РИОСВ е дала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в ефективно експлоатационно състояние.

#Свети Влас #замърсяване

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