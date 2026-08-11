69-ото издание на Международната туристическа регата по река Дунав се провежда при необичайно ниско ниво

От Видин продължава Международната туристическа регата по река Дунав. Началото беше през юни от Инглощад в Германия, а маршрутът преминава още през Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Провежда се всяка година и не е само спортно събитие, а целта е хората от различни държави да общуват и опознават културите по поречието на Дунав. Тази година е 69-ото издание на регатата и се провежда при необичайно ниско ниво на Дунав.

Над сто са участниците в туристическата регата през тази година – хора с различни професии, обединени от любовта към реката. Полина, която е инструктор по каяк и рафтинг, се впуска във водното пътешествие за 25-и път.

Полина Поманова: „Някои ходят на море, ние идваме да си починем по Дунав, като участваме в регатата. Виждаме приятели, които не сме виждали цяла година, и така живеем на реката две седмици.“

Включва се от Видин и ще продължи до Силистра. Всеки път гледката от реката към брега е различна, но тази година е и необичайна.

Полина Поманова: „Не сме свикнали да виждаме реката така. Стресиращо е малко.“

Заради ниското ниво се разкриват повече плажове край реката, казват участници в регатата, но някои са обезпокоени.

Христо Николов: „Лошо е за промишлеността и търговията, че няма доходи.“ Драгостин Кехайов: „Утежняваща гледка е. Много водорасли, много суша. Много пясъци, трудно лавиране между пясъците.“

Заради ниското ниво и по-бавното течение на реката придвижването ще е по-бавно.

Полина Поманова: „Да имаш време така да планираш нещата, че да ти стигне денят, за да изгребеш разстоянието, защото все пак това е около 43 до 50 километра на ден.“

Участниците в гребната регата потеглят от Видин утре сутрин. Следващият лагер ще е в Лом след близо 50 километра по поречието на Дунав.