Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му

Съдът в Пловдив остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Изключителната жестокост на действията им и бруталното унижение, причинено на мъжа, накара магистратите да определят най-тежката мярка, която се налага изключително рядко за непълнолетни.

В рамките на съдебното заседание станаха ясни потресаващи детайли от гаврата, на която е бил подложен 37-годишния мъж от Кричим. Според съдията всички тези нечовешки действия от страна на децата и множеството удари, нанесени под цялото тяло на Георги Кузев, сочат към умисъл за убийство и разкриват висока степен обществена опасност. Това беше подчертано и в мотивите, с които на обвиняемите тийнейджъри беше наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Делото днес се гледа при закрити врата, тъй като обвиняемите са непълнолетни. Трима от тях дори нямат 16 години. По тази причина не показваме и лицата им.

Под засилена полицейска охрана петимата младежи бяха доведени в съдебната зала. Родителите им запазиха мълчание.

Обвинението срещу всички тийнейджъри е за убийство по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Според прокурора престъплението е извършено по сексуални подбуди, тъй като мъжът е бил привлечен на срещата именно с тази цел.

Анелия Трифонова, прокурор в ОП: "В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. А той е бил повече от час този бой, той не е бил за два-три ритника, той е бил жесток."

Според защитата децата не са позвънили на 112, защото били изплашени. Сред младежите има и седмокласник от Спортното училище в Пловдив с активна състезателна кариера по лека атлетика. Адвокатът на едно от момчетата заяви, че децата вече са осъзнали какво са извършили и съжаляват.

Иван Иванов, адвокат: "Много добро семейство, елитно училище, попадат в лоша компания, едва ли някои от тези деца ще предприеме самостоятелно такива действия. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение за летален край."

Според съда престъплението е извършено с умисъл, а Георги не е предизвикал младежите с нищо. Побоят и униженията са били заснети и публикувани в социалните мрежи.

Снимки: БТА

Петко Минев, съдия в Окръжния съд в Пловдив: "Взели са му 30-те евро и са си хапнали дюнери -това е изключителността на случая, според съда и с тези мотиви съдът намира, че единствената адекватна мярка за неотклонение е тяхното задържане под стража."

Катя Антонова, адвокат: "Спрямо всички беше взета най-тежката мярка за неотклонение, аз лично ще обжалвам, тъй като моят подзащитен е най-малък."

МВР опроверга версията за евентуална педофилия от страна на жертвата.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Няма според мен никакви данни за момента, че лицето е страдало от подобен вид поведение."

И днес в Кричим близки и приятели на убития Георги Кузев отново се събраха пред дома му с настояване за справедливост.

Христина Вълчанова, съседка: "Не е човешко, няма къща в Кричим, в която да не плаче за това дете, такова добро дете. Независимо от нещастието, детето не стана като тях да краде, да убива, а то беше едно добро дете." Георги Божков, братовчед: "Не може да прецениш, че някой е някакъв и да го привикаш и да го убиеш."

Хората в Кричим се надяват обвиняемите да получат най-тежката присъда.

Вижте още в прякото включване на Деница Торньова