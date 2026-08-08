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ОГНЕН АД В ЕВРОПА И НА БАЛКАНИТЕ

Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Чете се за: 01:50 мин.
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нидерландия, която е нарицателно за отвоюване на територии от водата, сега се сблъсква с последици от сушата. Те засягат и собствениците на плаващи къщи. Много от техните домове на вода сега лежат наклонени по дъното на езера и речни корита, които са пресъхнали от седмици. Засега решение за тях няма.

Плаващите къщи в Нидерландия са домове върху водата, изградени заради недостига на земя и риска от наводнения. Те се закрепват за дъното. Разполагат с пълни жилищни удобства, но сега продължаващата суша става сериозно предизвикателство за тях. Например за семейство Краал в град Ренкюм. Домът им вече е под наклон.

Хенк Краал, собственик на плаваща къща: „Имаме пукнатини по стените. Може да се види навън през первазите на прозорците. Прозорците и вратите не се затварят или се затварят лошо. Ужасно е.“

Друг проблем е, че заради наклона на платформата, канализацията изтича навън. Като в XVI век, казва Хенк.

За разлика от други общини, Ренкюм не е задължена да драгира водните басейни, за да осигури достатъчно високо ниво на водата за плаващите къщи.

Повечето частни места за подобни жилища в Нидерландия са собственост на Централната правителствена агенция за недвижими имоти. Собствениците на плаващи къщи наемат място на езеро или река и сами са отговорни за поддръжката му. А скъпи услуги като драгирането могат да им струват десетки хиляди евро.

#Нидерландия #плаващи къщи #жеги #суша #Европа

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