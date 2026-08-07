Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?

Ани е само на 8 години, когато е нападната от домашното куче на свой съсед.

Ани, жертва на нападение от куче: „Разхождах се на село и, минавайки покрай къщата на мой съсед, видях кучето му. Кучето му беше питбул и първоначално не обърнах внимание, просто куче, имаше ограда, обаче след като бях минала да кажем 10 метра, кучето беше излязло навън, беше си прокопало дупчица под самата ограда и съответно то ме нападна.“

Всичко става за секунди, разказва тя.

Ани, жертва на нападение от куче: „Започна да ме хапе по ръцете и краката. Много ясно се сещам за момента, в който посягаше към лицето ми и аз с ръце се опитвах просто да го отблъсна. Стопанинът не реагира кой знае колко въодушевено. Той знаеше, че кучето му е агресивно, но не беше толкова впечатлен от самата ситуация.“

И до днес тя помни случая и признава, че изпитва страх, когато е около големи кучета.

Ани, жертва на нападение от куче: „Смятам, че правилната дресировка на стопанина би предотвратила такива инциденти, защото все пак се казва, че кучето се влияе от самия стопанин, тоест, ако самият стопанин има агресивно отношение към кучето, няма как да не се повлияе от това.“

Срещаме се с граничния полицай Стефан Гелимачев, който над 20 години се занимава професионално с обучение на служебни кучета. По думите му в основата на правилното поведение стои социализацията на животното.

старши полицай Стефан Гелимачев, професионален треньор: „От малко кучето трябва да се социализира, да се възпита правилно във всеки един момент, когато прави подобни намерения да реагира агрсивно трябва да бъдат спрени навреме и евентуално да бъде отклонено. Социализацията при кучетата понякога е до шестия месец.“

По думите му едно животно не трябва да бъде лишавано от връзка с околната среда дори и да е бебе.

старши полицай Стефан Гелимачев, професионален треньор: „Голям проблем е ограничаването на кученцето вкъщи допреди да му бъдат направени всички ваксини. Това кученце в момента все още е само с една ваксина, на 65 дни е, днес му предстои втора ваксина, но аз не съм спрял да го изкарвам навън, не го лишавам от комуникацията с околната среда. Това е същото, все едно това дете да не е ходило на детска градина или ясла. Много голям проблем е, когато кучето мине тези 3 - 4 месеца и тогава излезе навън, то става супер реактивно, може да бъде агресивно заради това, че се страхува или не познава дадени неща.“

Една от основните причини за проява на агресия е, когато кучето се чувства застрашено.

старши полицай Стефан Гелимачев, професионален треньор: „Представете си това куче не е свикнало да бъде в близост до хората, представете си това кученце, сега ако е свободно и тръгне да тича, и ето я дъщеря ми, която може да се опита да го прегърне рязко или много рязко да клекне до него или пък да го вдигне. Всички тези неща, ако не са се случвали навреме с кучето са предпоставка то да не търпи подобно поведение в друго време и в друга ситуация.“

И дава пример със свое лично куче, което подготвя и за състезания.

старши полицай Стефан Гелимачев, професионален треньор: „Това, което правя и казвам на стопаните, е правилно да разчитат поведението на кучето си предварително, как правилно да пренасочват неговото поведение, как да го моделират това поведение, че да бъде едно добро куче, което да има нормално място в обществото.“

Старши полицай Стефан Гелимачев е категоричен, че най-важният въпрос, който трябва да си зададе един бъдещ стопанин на куче, е защо си го взима и какво може да му даде.

По темата работи: стажант-репортер Виктория Николова