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Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България

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Спорт
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ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3:0 Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг

янев
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Доволни сме от това, което направихме. Трябва да забравяме, че имаме втори мач. Това каза старши треньорът на ЦСКА Христо Янев след успеха с 3:0 като гост на Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа.

Запитан какво очаква от реванша, имайки добра преднина, той отговори:

"Очаквам да изграям още един сериозен мач. Надявам се да подходим по същия начин. Първо да се възстановим и след това ще мислиме за мача."

"Смятам, че всички, които са гледали мача би трябвало да са видяли, че отборът е игра добре. Имахме нашите си моменти, вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България", добави Янев.

Той заяви, че успехът му носи радост и още повече мотивация.

"Дава ни повод да работим с още по-голямо настроение, да имаме по-голяма увереност в себе си", завърши той.

Вижте повече във видеото!

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА #Христо Янев

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