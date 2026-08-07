Нова глоба срещу Meta в САЩ: Компанията трябва да плати още 567 млн. долара

Съдия от американския щат Ню Мексико разпореди компанията Meta да плати още 567 милиона долара за това, че не е предупредила обществеността за опасностите, които платформите ѝ крият за децата.

Решението се добавя към глобата в размер на 375 милиона долара, които Meta вече беше осъдена да плати по делото. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по отношение на безопасността на децата.

Говорител на гиганта в социалните медии, който притежава Instagram, Facebook, WhatsApp и Threads, заяви в четвъртък, че работят усилено, за да гарантират безопасността на хората, не са съгласни с решението и ще обжалват.

В момента Meta е изправена пред хиляди съдебни дела в САЩ по подобни въпроси.