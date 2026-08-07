Скандалът с ВиК - Бургас: Гледат мярката на бившия директор

Днес се очаква Окръжният съд в Бургас да гледа мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, който отново беше задържан.

Той и още двама служители на дружеството са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления.

Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата арестувани.

На 3 юли Мирчев беше задържан заедно с още 10 служители на водоснабдителното дружество в Бургас, като впоследствие беше пуснат срещу парична гаранция от 2 хиляди евро.