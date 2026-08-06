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ЗАПАЗЕНИ

Продължават усилията за овладяване на пожара на магистрала "Тракия" (ОБЗОР)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Ангел Узунов
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Локализиран е пожарът, който този следобед блокира движението по магистрала "Тракия" в района на 69-ия километър и предизвика транспортен хаос. Движението в района вече е възстановено.

Борбата с огъня обаче продължава, като се гасят отделни огнища. В гасенето на пожара се включиха и два военни хеликоптера.

Екипи на пожарната, полицията, доброволци и горски служители остават на място и през нощта, за да бъдат ликвидирани всички огнища и да не се допусне повторно разпалване на огъня.

Пожарът избухва преди обяд в района на пазарджишките села Церово и Славовица, бързо се разпалва и обхваща магистрала "Тракия" в района на 69-я километър. В опит да потушат огъня бяха изпратени пожарникари и техника от целия регион, включително и два военни хеликоптера.

Борислав Богословов, областен управител на Пазарджик: "Два хеликоптера, без които в тези гористи местности нямаше как да се справим. на място са екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", на място са всички доброволци, които успяхме да мобилизираме - мисля че за момента сме овладели обстановката - оставаме в готовност."

Преди падането на нощта отделните огнища бяха локализирани.

Мирослав Стоянов, говорител на ОД на МВР - Пазарджик: "Опасност за населените места, които са в зоната на пожара - няма - на всички населени места на определен периметър, които е има разстановани екипи както на пожарната, така и на доброволци, така и на младши полицейски екипи, които да наблюдават."

Огнената стихия принуди властите да затворят магистрала "Тракия". Което предизвика транспортен колапс и километрично задръстване в 37-градусовата жега часове наред.

"Два час от София до тука сме. До Сестримо - страшно нещо е- направо фантастично."

"Алтернативните пътища се оказаха тесни, което допълнително усложни трафика."

"От близо 40 минути, може би час сме тука. Сигурно сме мръднали 200 метра."

"Костенец или през Мухово, но одеве като погледнах на карата и двата пътя са претоварени."

"Даже не знаем какво се случва, ние сме в задръстването, ще изчакаме, какво да правим, важно е да се потуши пожара."

В 20.00 часа платното посока София беше отворено, а час по-късно и това за Бургас. Дежурни екипи ще останат през цялата нощ в района на пожара.

#екипи на място #Пожар на АМ "Тракия" #локализиране #ОВЛАДЯВАНЕ

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