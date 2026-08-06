Астрономи получиха най-детайлните изображения досега на повърхността на Слънцето с помощта на телескоп на Хаваите.

Кадрите показват непрекъснато променящи се вихри от гореща плазма - газ, нагрят до толкова високи температури, че атомите губят електроните си и се превръщат в смес от заредени частици. Наблюдаваните структури са с диаметър от 19 до 170 километра, като най-малките са на границата на възможностите на телескопа.

Откритието може да помогне за по-доброто разбиране на процесите, които определят активността на Слънцето и на други звезди.