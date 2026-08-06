Възстановено е движението и в двете посоки по АМ "Тракия" в района на 69-ия километър, което беше спряно заради пожара край отбивката за Велинград.

Малко преди 20.00 ч. движението беше пуснато в посока София, а около час след това и в посока Бургас.

Вече е вдигнато и ограничението за движение на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“ в посока Пловдив.

Поетапно се локализират отделни огнища, които започват да се потушават, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Гасителните дейности продължават.