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Възстановено е движението и в двете посоки по АМ "Тракия" в района на 69-ия километър

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Възстановено е и движението на автомобили над 12 тона по магистралата в посока Пловдив

километрично задръстване обходните маршрути пожара тракия
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Възстановено е движението и в двете посоки по АМ "Тракия" в района на 69-ия километър, което беше спряно заради пожара край отбивката за Велинград.

Малко преди 20.00 ч. движението беше пуснато в посока София, а около час след това и в посока Бургас.

Вече е вдигнато и ограничението за движение на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“ в посока Пловдив.

Поетапно се локализират отделни огнища, които започват да се потушават, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Гасителните дейности продължават.

#69 километър #възстановяване на движението #катастрофа на АМ Тракия

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