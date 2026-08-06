Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград

Голям пожар избухна на магистрала "Тракия" на 69-ия км при отбивката за Велинград в посока Бургас. Огънят са разпространява изключително бързо. Това наложи затварянето на магистралата.

В битката с пламъците се включиха и два хеликоптера.

В усилията по потушаването на пожара се включват огнеборци от цялата област Пазарджик, доброволци и горски служители. По първоначални данни пламъците са тръгнали от сухи треви в близост до село Церово. Няма опасност за нито едно населено място.

Мирослав Стоянов, говорител на ОД на МВР - Пазарджик: "Очакват се подкрепления от пловдивските доброволни формирования. Има и екипи от пожарната също в Пловдив. В момента има хеликоптер от авиобаза "Крумово", който извършва спасителни действия, тъй като пожарът се разпростря на доста сериозен фронт с помощта на високите температури, силния поривист вятър, който бързо сменя посоката си. Екипите са на място, спасителните действия продължават активно, цялата АМ "Тракия" в двете посоки е затворена, използват се обходни маршрути през пътен възел Мирово. Екипи на областна дирекция отбиват движението там. Другата отбивка е през пътен възел Гелеменово."

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