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Добрата новина: 1000 души повече са дарили кръв през първата половина на 2026 г.

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Как летните месеци се отразяват на запасите от кръв у нас?

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Националният център по транфузионна хематология отчита спад на дарители през летните месеци. Въпреки това, нуждата от даряване на кръв не намалява.

Петър Коев е един от редовните кръводарители в Националния център по трансфузионна хематология и е категоричен, че да помага е негова кауза.

Петър Коев, кръводарител: "Правя нещо добро, понеже имам чувството, че не правя достатъчно добро в живота си и това е нещо, което да дам от себе си. Дарявам кръв от края на по-миналата година. Един приятел ме убеди, че има значение и съм си оставил номера тук, и ме викат по спешност."

Към настоящия момент в центъра има необходимите количества, но отрицателните кръвни групи често не достигат.

Д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по транфузионна хематология: "Недостигът на кръв и кръвни съставки може да настъпи по два механизма – единият е да намалеят кръводарителите, както традиционно става юли и август. Другият механизъм - когато има рязка нужда от по-голям брой такива. Това са обикновено случаи с пътнотранспортни произшествия, които зачестяват лятото."

От центъра казват, че все повече млади хора даряват кръв, а статистиката показва, че през първите 6 месеца на тази година дарителите са с 1000 души повече от същия период миналата година.

Д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по транфузионна хематология: "Абсолютно съм убедена, че българинът има добро сърце и когато човек е в нужда, той се отзовава да помогне. С радост мога да кажа, че младите хора се увеличават и новото младо поколение, което навършва 18 години, смята, че това е един добър начин да бъдат полезни на обществото. Мисля, че се изгражда едно общество - социално отговорно. Това вътрешно усещане, че искат да направят добро, няма как да не е възпитано в семейството. Затова кръводаряването е добродетел, която се възпитава в семейството."

Калоян Вандов дарява за втори път в центъра с цел да помогне на един от най-близките си хора.

Калоян Вандов, кръводарител: "В случая баща ми, защото има нужда да се дарява кръв и съм организирал не само мен, но и няколко мои приятели да се случи това нещо. В момента може би не ми достига времето, но се надявам в бъдеще да мога да си го позволя да го правя по-често."

Всеки кръводарител в центъра преминава през рутинен преглед, с който да се проследи здравният му статус и дали отговаря на необходимите условия.

Д-р Павлов, началник на отделение "Кръводаряване": "Трябва възрастта да е над 18 и до 65 години, да няма хронични заболявания, да не приема лекарства 48 часа преди кръводаряване и също алкохол да не се употребява, да бъде над 50 килограма."

И въпреки че в центъра по кръводаряване има недостиг на специалисти, основната мисия на медицинските лица е да работят със сърцето си и в името на пациентите.

Д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по транфузионна хематология: "Ние сме част от системата по здравеопазване и бих казала, че сме един тих гръбнак на системата, защото без кръв и кръвни съставки нито една операция не може да протече спокойно."

По темата работи стажант-репортер Анна Якимова

#Националният център по транфузионна хематология #призив за кръводаряване #кръводаряване

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