Добрата новина: 1000 души повече са дарили кръв през първата половина на 2026 г.

Националният център по транфузионна хематология отчита спад на дарители през летните месеци. Въпреки това, нуждата от даряване на кръв не намалява.

Петър Коев е един от редовните кръводарители в Националния център по трансфузионна хематология и е категоричен, че да помага е негова кауза.

Петър Коев, кръводарител: "Правя нещо добро, понеже имам чувството, че не правя достатъчно добро в живота си и това е нещо, което да дам от себе си. Дарявам кръв от края на по-миналата година. Един приятел ме убеди, че има значение и съм си оставил номера тук, и ме викат по спешност."

Към настоящия момент в центъра има необходимите количества, но отрицателните кръвни групи често не достигат.

Д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по транфузионна хематология: "Недостигът на кръв и кръвни съставки може да настъпи по два механизма – единият е да намалеят кръводарителите, както традиционно става юли и август. Другият механизъм - когато има рязка нужда от по-голям брой такива. Това са обикновено случаи с пътнотранспортни произшествия, които зачестяват лятото."

От центъра казват, че все повече млади хора даряват кръв, а статистиката показва, че през първите 6 месеца на тази година дарителите са с 1000 души повече от същия период миналата година.

Д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по транфузионна хематология: "Абсолютно съм убедена, че българинът има добро сърце и когато човек е в нужда, той се отзовава да помогне. С радост мога да кажа, че младите хора се увеличават и новото младо поколение, което навършва 18 години, смята, че това е един добър начин да бъдат полезни на обществото. Мисля, че се изгражда едно общество - социално отговорно. Това вътрешно усещане, че искат да направят добро, няма как да не е възпитано в семейството. Затова кръводаряването е добродетел, която се възпитава в семейството."

Калоян Вандов дарява за втори път в центъра с цел да помогне на един от най-близките си хора.

Калоян Вандов, кръводарител: "В случая баща ми, защото има нужда да се дарява кръв и съм организирал не само мен, но и няколко мои приятели да се случи това нещо. В момента може би не ми достига времето, но се надявам в бъдеще да мога да си го позволя да го правя по-често."

Всеки кръводарител в центъра преминава през рутинен преглед, с който да се проследи здравният му статус и дали отговаря на необходимите условия.

Д-р Павлов, началник на отделение "Кръводаряване": "Трябва възрастта да е над 18 и до 65 години, да няма хронични заболявания, да не приема лекарства 48 часа преди кръводаряване и също алкохол да не се употребява, да бъде над 50 килограма."

И въпреки че в центъра по кръводаряване има недостиг на специалисти, основната мисия на медицинските лица е да работят със сърцето си и в името на пациентите.

Д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по транфузионна хематология: "Ние сме част от системата по здравеопазване и бих казала, че сме един тих гръбнак на системата, защото без кръв и кръвни съставки нито една операция не може да протече спокойно."

По темата работи стажант-репортер Анна Якимова