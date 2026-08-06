Преображенският манастир отбеляза храмовия си празник

Отбелязваме Преображение Господне - един от най-големите летни православни празници. От рано сутринта хора от цялата страна се събират в Преображенския манастир край Велико Търново.

По традиция празникът в светата обител започна с тържествена света литургия, която беше водена от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий.

Манастирът, който се извисява в скалите между Велико Търново и Самоводене, впечатлява със своята архитектура, дело на майстор Колю Фичето, и със своите уникални стенописи, дело на Захарий Зограф.

Именно съдбата на част от постройките, които се намират в двора на манастира, стана повод за създаването на документален филм, с който днес беше поставено началото на дарителска кампания за тяхното възстановяване.

Христина: „За мен Преображение означава, че вярата ще продължи да съществува. И всеки трябва да я носи дълбоко в сърцето си." Йорданка: "Тук е голямо светилище." Светослав Лазаров - автор на филма за Преображенския манастир: "Идеята за филма дойде при едно от многото ми посещения в манастира. Забелязах, че една от сградите – сградата точно, която е на входа на манастира – е в много лошо състояние. Искам да призова хората да не се обръщат към религията само когато имат нужда, а и през останалото време, защото религията никога не ни забравя. И този филм е, както казвате, символично начало на тази дарителска кампания.“

Вижте прякото включване на Мирела Дончева.