Критични сантиметри: Нивото на Дунав продължава да пада

Нивото на река Дунав продължава да спада и за последните 24 часа регистрираното понижение е с 4 см. Няма данни за заседнали кораби, както в плавателния път, така и в близост до него. За момента няма заповед за преустановяване на плаването в българския участък на реката и всеки превозвач решава сам дали да продължи дейността си.

Нивото на река Дунав при Русе днес достигна минус 101 сантиметра. За сравнение, най-ниската стойност, измерена до момента – минус 73 сантиметра, е отчетена през 2003 година. Разликата показва колко сериозно е спаднало нивото на реката в момента. Докато ниските води създават затруднения за корабоплаването и бизнеса, те се превръщат в възможност за историците. Регионалният исторически музей в Плевен документира културни останки, разкрити заради отдръпването на водата – основите на Константиновия мост край античния град Улпия Ескус при днешното село Гиген. Съоръжението е най-дългият мост, построен през река Дунав в античността. Изграден е в началото на IV век и е открит на 5 юли 328 година от император Константин I. Останките вече са заснети и подробно документирани.

На борда на маркиращия кораб 8 на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав екипите ежедневно следят състоянието на плавателния път. Тяхната задача е да определят безопасните маршрути за корабите и да предотвратяват засядания. Хидрографските кораби подават информация, а маркиращият кораб поставя необходимите шамандури, които обозначават фарватера – червени, зелени и жълти. Жълтите шамандури, разположени по румънския бряг, сигнализират за места, където има потънали плавателни съдове.

Българският участък, за който отговаря Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, е от Силистра до Сомовит. В момента заради ниското ниво на реката фарватерът, по който могат да се движат корабите, е значително стеснен. При нормални условия широчината му е около 300 метра, но в района на Вардим навигационният път е силно ограничен. Маркиращият кораб обозначава зоните, в които корабите могат да преминават, като при необходимост разширява или стеснява участъците за движение. Всеки ден в 07.00 часа сутринта се измерва нивото на реката, а данните се предоставят на корабоплавателните компании, държавните институции и всички организации, свързани с дейностите по Дунав.

Ивелин Занев, директор на ИАППД - Русе: „Към настоящия момент ние извършваме 365 дни в годината мониторинг на нивото и на дълбочините в корабоплавателния път. Освен това извършваме удълбочаване по протежението на плавателния път. Извършваме маркиране на фарватера, използваме новите технологии с виртуални буйове, които да се виждат на борда на плавателните съдове и, разбира се, на електронните системи и електронните карти. Но всичко това са краткотрайни мерки. В най-добрия случай те са средносрочни. Трябва да се мисли в по-голям мащаб за хидроинженерни действия.“

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