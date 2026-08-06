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Нова подводна навигационна линия улеснява гмуркането край остров Света Анастасия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Нова подводна навигационна линия улеснява гмуркането край остров Света Анастасия
Снимка: БНТ
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Нова подводна навигационна линия вече улеснява достъпа до подводния парк край остров Света Анастасия. Инициативата е на Сдружение „Приятели на морето – Бургас“, чиито членове изградиха непрекъснат маршрут, свързващ брега на острова с бетонната плоча в близост до подводния параклис „Света Анастасия“.

Линията е закрепена със стабилни фиксатори, които осигуряват сигурен и лесен маршрут до една от най-посещаваните подводни атракции в района. Използвано е бяло въже, което се вижда ясно под вода, а при добра видимост може да бъде забелязано и от повърхността, като по този начин улеснява ориентирането на водолазите.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

Новото съоръжение ще направи гмуркането по-безопасно и по-достъпно както за начинаещи, така и за по-опитни любители на подводния свят. Инициативата е част от усилията за развитието на подводния парк край остров Света Анастасия като привлекателна туристическа и водолазна дестинация по Южното Черноморие.

#улеснява гмуркането #подводна навигационна линия #остров Света Анастасия

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