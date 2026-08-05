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Габрово и Велико Търново обявиха обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Снимка: БТА
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Габрово и Велико Търново днес обявиха обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г. Кметовете на двете общини Таня Христова и Даниел Панов се срещнаха по средата на двата града – в Дряново. Там те подписаха меморандум за партньорство в подготовката на кандидатурата на Габрово, в която Велико Търново ще бъде регионален стратегически партньор.

Идеята за обща кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата през 2032 година беше обявена за първи път преди година по време на фестивала „48 часа Варуша юг“.

Маргарита Доровска, директор на "Център Кристо и Жан-Клод – Габрово": "С колегите от Велико Търново работим от много години и осъзнавайки, че можем да бъдем в ситуация да се конкурираме си дадохме сметка, че не искаме това да ни се случва."

Днес на моста на майстор Колю Фичето в Дряново – символично между двата града, кметовете Таня Христова и Даниел Панов се срещнаха, за да подпишат официално меморандум, с който Велико Търново става стратегически партньор в кандидатурата на Габрово.

Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново: "Този мост е създаден през 1871 г., има символика и в числата – 2 години ще работим за Европейската столица, умножени от числата от сбора на годината, в която е направен от Колю Фичето прави 16, умножено по 2 е 32. Това е 2032 година."

Таня Христова, кмет на Община Габрово: "Това, което днес показваме на България и даваме силно послание за Европа, това е принципът на партньорството. Габрово и Велико Търново застават заедно, за да докажат значението на това да бъдем заедно."

Според хората, които стоят зад едни от най-успешните културни проекти в региона, това е шанс Централна Северна България да се утвърди като една обща културна територия.

Галин Попов, създател на фестивала "48 часа Варуша юг": "Когато си говорим за децентрализация на културата, по-малките градове неминуемо трябва да намерят начин да се свържат, за да създадат този обем, който да стои наравно с тези други важни за държавата културни центрове."

Общата кандидатура ще стъпи върху утвърдени проекти и нови идеи, но амбицията е да въвлече и по-малките общини, за да се покаже целият културен потенциал на региона пред Европа и света.

# "Център Кристо и Жан-Клод – Габрово" #Европейска столица на културата 2032 г. #Габрово #Дряново #Велико Търново

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