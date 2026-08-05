БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за...
Чете се за: 02:52 мин.
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата,...
Чете се за: 05:02 мин.
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи,...
Чете се за: 00:52 мин.
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ниското ниво на река Дунав заплашва популацията на речната риба

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури контролира риболова

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ниското ниво на река Дунав е проблем и за риболова. Днес сутринта в Русе бе измерен нов рекорд – минус 97 сантиметра.

Любителите риболовци са прочути с упорството си. В последните седмици обаче то е безполезно.

Александър Александров, риболовец: "В дънните въдици, като ги хвърлим, се събират много водорасли. На 5-ата минута не може да се риболува. Професионалните рибари – мрежите като ги пуснат, се напълват с водорасли."

Контролът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури обаче тече денем и нощем.

Искрен Илиев, началник сектор "Рибарство и контрол" – ИАРА Русе: "Рибата бяга в най-дълбоките места на реката по фарватера и това практически води до невъзможност за извършване на любителски риболов от брега. Абсолютно е невъзможно в момента. ИАРА е постоянно на терен – както по реката, така и по вътрешните водоеми имаме патрул. И също така извършваме проверки през тъмната част на денонощието.

Александър Александров, риболовец: "Най-уязвимите риби са шарановите – особено шарана. Влияе му температурата, влияе му кислородното съдържание и когато нещата не са в негова полза – той ляга на дъното, изпада в летаргия."

Според риболовците обаче сега идва времето на хищниците – щука, бяла риба и сом. От ИАРА напомнят, че проверките продължават, а наказанията за бракониерство са сериозни.

#Речна риба #ниско ниво на река Дунав #ИАРА #Русе #Дунав

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
НА ЖИВО: Европейското първенство по плувни спортове
2
НА ЖИВО: Европейското първенство по плувни спортове
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
3
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
4
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
5
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона...
Умира ли рибата в река Дунав: Как ниските нива на водата влияят на биоразнообразието?
6
Умира ли рибата в река Дунав: Как ниските нива на водата влияят на...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Общество

Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН
Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН
Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака
Чете се за: 04:05 мин.
Реколта без пазар: Стотици тонове български дини гният необрани Реколта без пазар: Стотици тонове български дини гният необрани
Чете се за: 03:00 мин.
Скандал в Банско: Напрежение заради спор между младежи от България и Италия (СНИМКИ) Скандал в Банско: Напрежение заради спор между младежи от България и Италия (СНИМКИ)
Чете се за: 06:12 мин.
Три главни дирекции поемат дейностите на Регионалните здравни инспекции Три главни дирекции поемат дейностите на Регионалните здравни инспекции
Чете се за: 01:50 мин.
Силна международна реакция след скандал между италиански и български младежи в Банско Силна международна реакция след скандал между италиански и български младежи в Банско
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от Министерството на иновациите
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027 г.
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Поне 17 жертви и 45 ранени в Украйна след поредните руски удари
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Дрон с експлозиви е намерен на летището в Лайпциг
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ