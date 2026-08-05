Ниското ниво на река Дунав заплашва популацията на речната риба

Ниското ниво на река Дунав е проблем и за риболова. Днес сутринта в Русе бе измерен нов рекорд – минус 97 сантиметра.

Любителите риболовци са прочути с упорството си. В последните седмици обаче то е безполезно.

Александър Александров, риболовец: "В дънните въдици, като ги хвърлим, се събират много водорасли. На 5-ата минута не може да се риболува. Професионалните рибари – мрежите като ги пуснат, се напълват с водорасли."

Контролът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури обаче тече денем и нощем.

Искрен Илиев, началник сектор "Рибарство и контрол" – ИАРА Русе: "Рибата бяга в най-дълбоките места на реката по фарватера и това практически води до невъзможност за извършване на любителски риболов от брега. Абсолютно е невъзможно в момента. ИАРА е постоянно на терен – както по реката, така и по вътрешните водоеми имаме патрул. И също така извършваме проверки през тъмната част на денонощието. Александър Александров, риболовец: "Най-уязвимите риби са шарановите – особено шарана. Влияе му температурата, влияе му кислородното съдържание и когато нещата не са в негова полза – той ляга на дъното, изпада в летаргия."

Според риболовците обаче сега идва времето на хищниците – щука, бяла риба и сом. От ИАРА напомнят, че проверките продължават, а наказанията за бракониерство са сериозни.