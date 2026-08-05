Приключва периодът с двойно обозначаване на цените в лева и евро

Последни дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото от 9 август всички цени трябва да бъдат единствено в единната европейска валута. От същата дата отпадат задълженията на НАП да следят за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който ще се заеме с тази задача е Комисията за защита на потребителите.

От 9 август потребителите могат да подават сигнали за проверки заради неправомерно високи цени към Комисията за защита на потребителите. До този момент с тази задача се занимаваше Националната агенция за приходите, ако сте изпратили сигнал към ведомството, той също ще стигне до КЗП, но по служебен път. Ведомствата ще продължат със съвместните си проверки, но ще проверяват различни неща, така например КЗП ще следи за неправомерното повишаване на цените, а НАП за укриване на доходи.

Рекорден брой проверки е извършила Националната агенция за приходите през изминалата година заради въвеждането на еврото.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Общо направените проверки са над 30 хиляди, отговорно мога да кажа, че никога не сме правили такова количество проверки в историята на данъчната администрация в България."

Наложени са 1600 акта, а наказателните постановления са 805 на стойност 1,9 млн. евро.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "В началото на годината имахме много случаи със 100% завишени цени в най-различни сектори, най-често в секторите на услугите."

Наложените глоби за същото нарушение от КЗП до този момент са за над 1 млн. евро.

Александър Колячев, вр.и.д. председател на КЗП: "Около десет процента от проверките ни завършват с наказателно постановление и със санкции. Проверките не приключват на 8 август, проверките продължават, от 9 август тази година тече още един едногодишен период."

Ведомството поема работата на НАП по отношение на цените като вече няма да следи за двойното изписване в левове и евро. Налаганите санкции се увеличават многократно.

Александър Колячев, вр.и.д. председател на КЗП: "Санкциите, които са предвидени в новия закон са много по-големи от предишните и считаме, че това ще има ефект върху поведението на пазарните участници. Така например санкциите за необосновано повишение на цениет са в диапазона от 10 до 100 хиляди евро."

Данъчните все пак съветват потребителите да не разчитат само на институциите за регулирането на пазара.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Тук основна роля има и потребителя. Никой не може да ви задължи да пазарувате на точно определено място и да ползвате точно определена услуга." Александър Колячев, вр.и.д. председател на КЗП: "В много случаи цените са обосновано покачени, но има и такива, в които търговците покачват цените си без никаква икономическа обосновка."

Освен по сигнали, КЗП ще проверява планово различни обекти за неправомерно повишаване на цените.