Симеон Караколев: Борим се да пазим износа заради шарката, а продаваме навън сиренето по 6 евро, тук го купуваме по 15-18 евро

Ние се борим за този износ, а в България овчето сирене е по 15 - 18 евро, а ние го продаваме за 6 евро навън. Това заяви Симеон Караколев, съпредседател на националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) в студиото на "Денят започва" относно огнищата на шарка по овцете и козите.

За парадокса с износа и цените на сиренето Караколев добави:

Симеон Караколев, съпредседател на НОКА: "По митнически декларации се изнася на средна цена около 6,85 евро. Това е смешно малко. Вместо да го продаваме без пари навън, философията е да имаме къси вериги на доставки и българите да го консумират тук на достъпни цени."

За ваксинацията и отказа от производство Караколев отбележи:

Симеон Караколев, съпредседател на НОКА: "В крайна сметка резултатът е - 200 човека няма да гледат повече животни. Тоест на фона на това, че критично намаляват и животните, аз мисля, че България не може да се позволи лукса повече да търпи това като цяло разпространение. От тези 200 ферми и тези 20 000 животни, които се изтребиха, може би около 10% само са били в млечен сектор. Останалите са произвеждали месо. И затова на "трапезата" после във вашето студио ще питате: "Ще има ли българско агнешко?", аз ще ви отговарям: "Не, няма да има." Ще отидете на новозеландско агнешко, защото тези, които отглеждат българско агнешко, те просто няма да искат да гледат повече животни."

За грешния подход в справянето с шарката сред овцете съпредседателят заяви:

Симеон Караколев, съпредседател на НОКА: "Има грешен опит, има и полезен опит. В момента ние наблюдаваме погрешния опит на Гърция. И ние се водим по погрешния опит на Гърция. Гърция потъва, потъваме и ние с нея. Ето, Румъния вече има план за ваксинация. Миналата седмица имаше много голям протест пред техния парламент и в крайна сметка там вече се подготвя план и се преминава към ваксинация."

За безопасността на ваксините Караколев отбележи:

Симеон Караколев, съпредседател на НОКА: "Здравната организация казва, че ваксинацията не вреди на хората. Консумацията на продукцията от ваксинирани животни по категоричен начин е доказано, че не вреди. Има си карантинен период от две седмици, който е абсолютно нормален. Ваксинацията е средство, което е отдавна потвърдено от науката за справяне с такива неконтролируеми заболявания."

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