БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови дела срещу Тръмп: 25 щата го съдят заради последните мита върху вноса

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
търговските отношения сащ очаква митата влязат сила август
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Група от 25 американски щата заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп заради последния пакет от мита върху вноса на стоки от 10% до 12,5%.

Митата влязоха в сила през юли. Те обхващат почти 100% от вноса от всички американски търговски партньори, включително Европейския съюз и бяха наложени съгласно част от закон, предназначен да санкционира държави, използващи принудителен труд.

В съдебния си иск, коалицията от демократични щати заяви, че решението е "произволно и противоречащо на закона."

Гледайте новините и в Метрото Metro
#нови мита въху вноса #25 щата #Доналд Тръмп #дело #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
5
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Финанси

Вторият пенсионен стълб: Има ръст в отпусканите пожизнени пенсии от универсалните фондове
Вторият пенсионен стълб: Има ръст в отпусканите пожизнени пенсии от универсалните фондове
Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари
Чете се за: 01:35 мин.
Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем
8083
Чете се за: 04:15 мин.
Бюджет 2026 влиза в сила от утре - ще се променят ли доходите на хората? Бюджет 2026 влиза в сила от утре - ще се променят ли доходите на хората?
Чете се за: 06:22 мин.
Бюджетният дефицит остава висок и е над 2,4 милиарда евро Бюджетният дефицит остава висок и е над 2,4 милиарда евро
Чете се за: 00:32 мин.
От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на изкуствен интелект От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на изкуствен интелект
6404
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Външните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ