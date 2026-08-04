Нови дела срещу Тръмп: 25 щата го съдят заради последните мита върху вноса

Група от 25 американски щата заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп заради последния пакет от мита върху вноса на стоки от 10% до 12,5%.

Митата влязоха в сила през юли. Те обхващат почти 100% от вноса от всички американски търговски партньори, включително Европейския съюз и бяха наложени съгласно част от закон, предназначен да санкционира държави, използващи принудителен труд.

В съдебния си иск, коалицията от демократични щати заяви, че решението е "произволно и противоречащо на закона."