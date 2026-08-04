БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е срещнал с Нетаняху

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пратеникът за Газа на Съвета за мир на Доналд Тръмп, Николай Младенов, се е срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Според съобщение на Съвета, Младенов е имал "конструктивни и детайлни" разговори с Нетаняху и неговия екип. "Целта е ясна и не подлежи на дискусия: пълното разоръжаване в Ивицата и преход от власт чрез оръжие към цивилно управление", добавят от там.

Според два източника, запознати със съдържанието на разговорите, Младенов е оказал натиск върху Нетаняху да спре ударите в Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп миналата седмица.

От неделя насам при израелски атаки срещу Ивицата са загинали най-малко 20 души. Хамас заяви вчера, че очаква "ясен и официален отговор“ от Младенов и посредниците по отношение на договореното и остава ангажирана с изпълнението му.

#разговор с Бенямин Нетаняху #пратеник за Газа #Николай Младенов

Последвайте ни

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
5
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Близък изток

Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение
България, Великобритания и Украйна няма да бъдат „част от войната“ срещу Иран България, Великобритания и Украйна няма да бъдат „част от войната“ срещу Иран
Чете се за: 01:52 мин.
Проф. Владимир Чуков: Нарушеният баланс между Испания, Мароко и Алжир доведе до миграционната криза в Сеута Проф. Владимир Чуков: Нарушеният баланс между Испания, Мароко и Алжир доведе до миграционната криза в Сеута
Чете се за: 02:55 мин.
САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп
Чете се за: 01:40 мин.
Иран: Близо сме до споразумение с Оман за нов маршрут през Ормузкия проток Иран: Близо сме до споразумение с Оман за нов маршрут през Ормузкия проток
Чете се за: 00:42 мин.
Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Външните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ