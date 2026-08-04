Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е срещнал с Нетаняху

Пратеникът за Газа на Съвета за мир на Доналд Тръмп, Николай Младенов, се е срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху.



Според съобщение на Съвета, Младенов е имал "конструктивни и детайлни" разговори с Нетаняху и неговия екип. "Целта е ясна и не подлежи на дискусия: пълното разоръжаване в Ивицата и преход от власт чрез оръжие към цивилно управление", добавят от там.

Според два източника, запознати със съдържанието на разговорите, Младенов е оказал натиск върху Нетаняху да спре ударите в Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп миналата седмица.

От неделя насам при израелски атаки срещу Ивицата са загинали най-малко 20 души. Хамас заяви вчера, че очаква "ясен и официален отговор“ от Младенов и посредниците по отношение на договореното и остава ангажирана с изпълнението му.