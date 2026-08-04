Полицаят, открил 4-годишния Марти: През цялото време си подвиквах Марти, Марти, в един момент чух глас на детенцето, беше за мене страшно емоционално

В гориста местност, на километри от дома си в село Радово - това е мястото, където вчера младши инспектор Димитър Станоев, от ГД "Гранична полиция" открива малкия Марти. Повече от 80 души издирват 4-годишното дете повече от 6 часа. Сигналът е подаден от родителите на Марти:

младши инспектор Димитър Станоев, Гранична полиция: "Показаха ни вратата за задния двор, дето е напуснал дома си, тръгнахме веднага с колегата по данните, дето ни дадоха, по следите, направихме голем обход около 3 км от селото, събрахме се, без резултат беше за момента, и решихме да направим по-голем обход за търсени, някъде около 5-6 км от просто село Радово. През цялото време си подвиквах Марти, Марти, в един момент чух глас на детенцето, беше за мене страшно емоционално, още един път го подвигах, пак ми се обади, бях сигурен, че вече е то, тръгнах надолу. Тръгнах към него, кучето беше до него плътно. Кучето го успокоих, гушнах детенцето, за момент го прегледах така, да няма по-сериозни наранявания, няма само драскотини по лицето, по ръчичките, успокоих го - не се притеснявай, всичко ще бъде точно."

Според началника на районното управление на МВР в Трън най-трудно е било да се разбере накъде е тръгнало детето:

Росен Илиев, началник на РУ на МВР - Трън: "Най-трудното първо е да разбереме повода - защо е тръгнал и накъде е тръгнал. Да намерим посоката. Това ни помогна сестричката му. Тя е била на двора, когато и кучето сутринта е била на двора. Те са го извели да го разходят. Тя се е прибрала вътре в къщата и детето е останало само. И понеже портата е отворена, той е тръгнал най-вероятно заедно с кучето по пътя и така 6 км от едното село в другото. Да, защото разбрахме, че детето обича да се разхожда дълго, но се е загубил. Бащата ни каза, че предишната вечер с сестричката му, която е по-голяма са карали колелета по пътя пред къщата." Калина Илиева, доброволец от с. Бусинци: "Събрахме се хора от нашето село, от съседни села и веднага тръгнахме към село Радово. - Какво е най-важно в такъв момент? Ами важно е да си спокоен, да мислиш. Ние първоначално изчакахме да се координираме. Там на място имаше представители на полицията, на Гранична полиция, на Общината. Да се координираме, за да не стане така, че да пречим на доброволците, да пречим на работата на органите. След като се координирахме, разбрахме информацията, че е видяно тук в Бераинци. Насочихме всички на тук. В момента, в който разбрахме, може би десетина минути след това вече бяхме в Радово."

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