Петричани се изнесоха на прохлада в Пловдив

За утре е в сила и жълт код за очаквани високи градуси. Къде ще бъде най-горещо? 37 градуса показаха термометрите днес в петричко, оказа се част от жителите на югозападния град предпочитат по-прохладните 35 градуса в централен Пловдив.

- „Като за човек от Петрич, дошъл в Пловдив ми е супер. По-добре се понасят нощите тук.“

И макар Пловдив да е виждал и значително по-високи температури днес топлото време изпразни заведенията на открито. Хората търсеха сянката на градските паркове, а децата превърнаха емблематичните пеещи фонтани в „Цар-Симеоновата градина“ в импровизиран плаж.

- „Водичка, климатик вкъщи задължително и голичък за бебето със сигурност.“ - „При мен последните дни като е много топло - трудно спя.“

Високите дневни градуси не са толкова сериозен проблем, колкото високите минимални температури, които често влияят на съня.

Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в НИМХ: „Това причинява допълнителен стрес за организма, тоест той не успява да релаксира от дневните горещини. Все пак мисля, че не можем да наречем тези жеги екстремни, далеч сме от температурните рекорди от максимумите, които са измерени в България.“

Морето остава любимото място за прохлада. Във Варна температурата на морската вода надмина 25 градуса.

Исмаил Шабан: „Малко е студеничка водата още.“ БНТ: „Значи е идеална за високите температури?“ - „Да, да, идеална е!” Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в НИМХ: „Най-високите температури очакваме в събота, тогава максималните ще са между 35 и 40 градуса. Не е изключено в отделни райони да надхвърлят 40 градуса.“

И докато вече седмици наред Западна Европа страда от горещини и суша, оказва се месец юли у нас е бил най-студеният за последните 20 години.

Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в НИМХ: „Останахме в периферията от тази област с много високи температури. Централна Европа беше засегната, северозападните райони от Балканския полуостров, ние останахме в периферията й и бяха облагодетелствани от сравнително нормални температури.“

Утре температурите ще се повишат още. В почти цялата страна е обявен жълт код за горещини.