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Нивото на река Дунав продължава да спада: Закъсалите кораби са четири, девет плавателни съда изчакват на котва

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Калчо Петков
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18 сантиметра под кота нула е нивото на река Дунав при Видин, по данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ Само за последното денонощие понижението е с 4 см, а при Русе – с 1 см. Нивото на реката продължава да спада.

За последното денонощие няма информация за нови кораби, заседнали в плавателния път. Закъсалите съдове до момента са четири, като те се намират извън основното трасе на реката, а още девет изчакват принудително на котва.

На много места в българския участък речното дъно е оголено напълно, а безводието блокира корабоплаването и търговията. Много плавателни съдове са принудени да спрат.

капитан Светослав Филев: „Много е трудно, защото за товарните кораби е икономически неизгодно да пътуват с ограничен тонаж, а за пътническите кораби е невъзможно да достигнат планираните пристанища по по дестинацията, която имат предварително.“

Товарните кораби са принудени да пътуват с не повече от 70% от капацитета си и да променят търговските си маршрути. Фериботът при Оряхово е напълно спрял.

Румен Христов, корабен превозвач: „Закъсняват корабите, ние имаме обявен форсмажор, според ситуацията правим всичко възможно, за да доставим стоката възможно най- бързо, колкото позволяват обстоятелствата. Целият участък на река Дунав е в критично ниско ниво и трябва продължителни много валежи за да се оводни реката.“

Според прогнозите нивото на река Дунав ще продължи да се понижава и през следващите дни. Специалистите са категорични, че за да има подобрение, са необходими продължителни и интензивни валежи в цяла Западна Европа.

#Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ #ниско ниво на река Дунав #Видин

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