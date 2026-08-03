В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души

Сигналът за изчезналото дете е подаден малко преди 10 часа. По първоначални данни момченцето е било събудено от семейното куче, излязло е след него да играе и така се е отдалечило от дома си.

В издирването се включват около 80 души – служители на Областната дирекция на МВР – Перник, екипи на „Гранична полиция“, доброволци и жители на района. Използвани са дронове, следови кучета и специализирана техника, а районът е разделен на сектори и обезпечен с контролно-пропускателни пунктове.

Първоначално търсенето не дава резултат. Малко преди обяд обаче постъпва информация, че детето и кучето са били забелязани на автобусната спирка в съседното село Бераинци. Незабавно силите са пренасочени натам.

Минути по-късно граничен полицай открива момчето на около километър и половина от селото, в труднодостъпна местност. По думите на директора на ОДМВР – Перник старши комисар Павел Млеканов, кучето е останало до детето и го е пазело до пристигането на спасителните екипи.

След медицински преглед е установено, че момчето е в добро състояние. То е предадено на своите родители.

Според полицията детето е изминало повече от шест километра през пресечен планински терен – разстояние, което превръща успешния край на акцията в истинско изпитание за всички участници. От МВР благодариха на доброволците и местните хора, които се включиха в издирването и помогнаха за щастливата развръзка.