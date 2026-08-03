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Детското отделение в ловешката болница е затворено до края на август заради ремонтн

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Детското отделение в ловешката болница е затворено до края на август заради ремонтн
Снимка: БТА
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До края на август детското отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч е затворено, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Росица Милчева. Като причина в заповедта на изпълнителния директор на болницата са посочени ремонтни дейности в отделението.

д-р Росица Милчева, директор на РЗИ: "Ние регулирахме миналия ден насочването на спешните случаи на деца от екипите на спешна помощ директно към Университетската МБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, за да не се губи време."

Тя потвърди, че вчера в ловешката болница е извършена спешна проверка, разпоредена от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Целта е била да се установи дали има фалшиви пациенти и дали наличният персонал отговаря на този по графика. Докладът и цялата документация са изпратени до министър Ивкова.

Пламен Христов, областен управител: "От утре започва проверката на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, разпоредена от министъра на здравеопазването."

По негова покана министър Катя Ивкова посети ловешката болница в петък. Проверката ѝ на място установи лошо финансово състояние и безстопанственост по отношение управление на собствеността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

#болница Ловеч #министър Катя Ивкова #Ловеч #детско отделение

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