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10 дни без топла вода в Перник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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студен душ спират топлата вода редица столични квартали лято
Снимка: илюстративна
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Перник остава без топла вода от 5 до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация.

Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят пусково- наладъчни дейности, като целта е ако има проблеми те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо пет газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглищния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.

„Без въглищния котел няма как да се справим. Топлинната мощност на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратим периода на използването му с още някой месец в преходните периоди- есен и пролет”, каза директорът на "Топлофикация" Перник Борислав Борисов.

Изграждането на втората когенерация и предстоящото й пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряването на качеството на въздуха.

#топлофикация #без топла вода #Перник

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