Стартира процедура за закупуване на 20 електробуса за Пловдив

Градският транспорт в Пловдив отново разбуни страстите в общинския съвет в града. По настояване на гражданската инициатива „Пловдив – град за хората“ в дневния ред бяха обсъдени техни предложения за подобряване качеството на обществената услуга. Според кмета на града Костадин Димитров през последните месеци вече има сериозен напредък.

Пред Общинския съвет представители на гражданската инициатива призоваха съветниците да подкрепят техните предложения за реформа на градския транспорт. Основните им искания са реално да заработи Общинското предприятие „Екобус“, да има по-голяма регулярност на автобусите, повече коли по някои от линиите, както и работещи устройства за закупуване на билети вътре в автобусите.

Всички тези искания са подкрепени с подписите на над 1400 пловдивчани. В началото на годината имаше масов протест на тема градски транспорт. В Пловдив услугата е поверена изцяло на частен превозвач, чийто договор наскоро беше подписан за нови 10 години.

От своя страна кметът Костадин Димитров информира гражданите, че днес е входирана обществената поръчка за закупуване на електробуси за градския транспорт на Пловдив. Според него услугата „не е толкова лоша“.

Също така по спирките вече работят близо 320 електронни табла с актуални разписания, а в 70 от автобусите вече има посттерминали. Общината все още има критики към някои параметри на работата на частния превозвач, свързани с чистотата вътре в автобусите, но се работи и в това направление.

Пламен Драганов: „Компромиси с това, което имаме, не мисля, че има смисъл да правим, защото то е почти нищо. Наистина в града ни градският транспорт е може би на най-лошото ниво в България. Ако общината не започне да действа в интерес на гражданите, а не на частника, със сигурност следващата стъпка ще бъдат пак протести.“ Костадин Димитров – кмет на община Пловдив: „Днес стартира обществената поръчка за избор на изпълнител по доставката на 20 електробуса, които ще бъдат първата възможност на община Пловдив, след като 20 години това е било прекратено. Тази година за първи път имаме напълно охладени автобуси.“

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