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Измамна схема: Куриер изгуби телефон за над 1200 евро, предложи обезщетение от 40 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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Над 1000 жалби са подадени срещу пощенски оператори от началото на годината

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Хиляда жалби за некачествано предоставяне на пощенски услуги са подадени в Комисията за регулиране на съобщенията само от началото на тази година. В 86 от случаите пратките не са стигнали до получателя, защото са се загубили. След зрителски сигнал за изчезнал мобилен телефон за над 1000 евро тръгна екип на "По света и у нас".

Стиляна Симеонова изпраща с куриерска фирма мобилния си телефон от Русе към сервиз в София. Пратката обаче не стига до адреса.

Стилияна Симеонова: "Понеже беше надута батерията, исках да отиде в оторизиран сервиз. Служителят го разнася в понеделник. Оттам нататък телефонът се загубва. Вярвам, че е откраднат. Звъняла съм може би 7 пъти. Назначиха тяхно разследване и се оказва, че е загубен след 14-дневно проследяване на камери."

Опитахме да се свържем с куриера в София, който последно е държал пратката на Стилияна в ръце.

Вместо ремонтирано устройство, Стиляна получава предложение от куриерската фирма за обезщетение.

Стилияна Симеонова: "Каза могат да ми върнат 80 лева, телефонът струва 2400 и аз отказах."

Следват 4 месеца на жалби и размяна на писма с куриерската фирма, полицията и комисията за защита на потребителя.

Стилияна Симеонова:"Ходих по много инстанции.Нищо не стана. И е редно някой да си поема отговорността като цивилизован човек."

От куриерската фирма отказаха коментар, единственият отговор по казуса дойде от Комисията за регулиране на съобщенията. Разбрали за случая на Стилияна, след като от Комисията за защита на потребителя в Русе препратили жалбата й по компетентност до тях. Прегледани са записи от видеонаблюдението в сградата, но не са установени данни за извършителя или обстоятелствата по изчезването на пратката. Няма да бъде глобена и куриерската фирма, защото Стилияна не е застраховала допълнително телефона си на реалната цена. Затова не може да й бъде изплатено и пълно обезщетение.

Стилияна Симеонова: "Не са ми предлагали застраховка.Аз мислех, че се подписвам за това, че ми гарантира, че ще стигне пратката, където трябва."

Стилияна вече държи нов телефон в ръцете си, но иска историята ѝ да е предупреждение, че най-скъпото при една пратка не е това, което изпращаме, а сигурността, че ще стигне до получателя.

#изчезнал телефон #куриери #КРС

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