Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“

Успешно протече операцията по контролирания взрив на скалното образувание Пържоая, извършена от военни в Румъния с цел отклоняване на повече вода от Дунав към атомната електроцентрала "Черна вода“. Това съобщи министърът на националната отбрана на страната Раду Мируца, който присъства на място по време на операцията. Изявлението му бе предавано на живо в интернет.

Мируца информира, че за операцията са били използвани 180 килограма експлозиви.

„Всеки допълнителен ден, в който електроцентралата продължава да работи, е печалба. Постигнатото чрез откъсването на тази скала е от съществено значение както за корабоплаването, така и за бъдещите драгажни дейности – по-конкретно за улесняване на драгирането на ръкава „Стария Дунав“, обясни ресорният министър.

Той обвини Министерството на транспорта, че от месеци бави проект, който е от съществено значение за преразпределянето на водния поток на река Дунав в района на АЕЦ „Черна вода“.

„При ръкава „Бала“ има разлика от четири метра в нивото на водата; в резултат на това около 85 процента от водния поток на Дунав се насочва към ръкава „Бала“, докато едва 15 на сто текат към „Черна вода“. Предвид това крайно неизгодно съотношение беше разработен проект за повдигане на дъното на ръкава „Бала“ и драгиране на ръкава „Стария Дунав“, за да се балансира потокът. Това не се случи. Установих, че проектът е блокиран в Министерството на транспорта, където стои от април насам“, уточни Мируца.

Снимки: АП/БТА

Поради липсата на инфраструктурни дейности и политическата безизходица в страната властите прибегнаха до импровизирана спешна мярка, като ангажираха военен персонал да разчисти речното корито, отбелязва Диджи24.

„Това, което моите колеги правят тук сега, е опит да се опита различен подход. Армията беше помолена от Румънската водна администрация да премахне тази скала, за да се улесни насочването на водата по ръкава „Стария Дунав“, каза Раду Мируца.

По думите му подобни операции през последните години са били неуспешни и тази е първата по рода си, която е проработила.

В началото на миналата седмица първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода беше спрян поради ниски нива на водите на Дунав. В петък Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Днес представители на Министерството на енергетиката и големите индустриални потребители се срещат извънредно, за да обсъдят доброволното намаляване на потреблението на електроенергия.