БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“
Слушай новината

Успешно протече операцията по контролирания взрив на скалното образувание Пържоая, извършена от военни в Румъния с цел отклоняване на повече вода от Дунав към атомната електроцентрала "Черна вода“. Това съобщи министърът на националната отбрана на страната Раду Мируца, който присъства на място по време на операцията. Изявлението му бе предавано на живо в интернет.

Мируца информира, че за операцията са били използвани 180 килограма експлозиви.

„Всеки допълнителен ден, в който електроцентралата продължава да работи, е печалба. Постигнатото чрез откъсването на тази скала е от съществено значение както за корабоплаването, така и за бъдещите драгажни дейности – по-конкретно за улесняване на драгирането на ръкава „Стария Дунав“, обясни ресорният министър.

Той обвини Министерството на транспорта, че от месеци бави проект, който е от съществено значение за преразпределянето на водния поток на река Дунав в района на АЕЦ „Черна вода“.

„При ръкава „Бала“ има разлика от четири метра в нивото на водата; в резултат на това около 85 процента от водния поток на Дунав се насочва към ръкава „Бала“, докато едва 15 на сто текат към „Черна вода“. Предвид това крайно неизгодно съотношение беше разработен проект за повдигане на дъното на ръкава „Бала“ и драгиране на ръкава „Стария Дунав“, за да се балансира потокът. Това не се случи. Установих, че проектът е блокиран в Министерството на транспорта, където стои от април насам“, уточни Мируца.

Снимки: АП/БТА

Поради липсата на инфраструктурни дейности и политическата безизходица в страната властите прибегнаха до импровизирана спешна мярка, като ангажираха военен персонал да разчисти речното корито, отбелязва Диджи24.

„Това, което моите колеги правят тук сега, е опит да се опита различен подход. Армията беше помолена от Румънската водна администрация да премахне тази скала, за да се улесни насочването на водата по ръкава „Стария Дунав“, каза Раду Мируца.

По думите му подобни операции през последните години са били неуспешни и тази е първата по рода си, която е проработила.

В началото на миналата седмица първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода беше спрян поради ниски нива на водите на Дунав. В петък Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Днес представители на Министерството на енергетиката и големите индустриални потребители се срещат извънредно, за да обсъдят доброволното намаляване на потреблението на електроенергия.

#АЕЦ "Черна вода" #румъния #енергийна криза #Дунав

Последвайте ни

ТОП 24

Жълт код за високи температури в 5 области утре
1
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
3
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
4
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
5
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция
6
Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
6
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...

Още от: Балкани

Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън контрол
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън контрол
Гръцките власти откриха телата на загиналите пилоти на двата противопожарни хеликоптера край Атина Гръцките власти откриха телата на загиналите пилоти на двата противопожарни хеликоптера край Атина
Чете се за: 03:40 мин.
Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция
Чете се за: 01:00 мин.
Спасителна операция след катастрофа на два хеликоптера край Атина Спасителна операция след катастрофа на два хеликоптера край Атина
Чете се за: 00:57 мин.
Два противопожарни хеликоптера се сблъскаха в Гърция Два противопожарни хеликоптера се сблъскаха в Гърция
Чете се за: 01:15 мин.
Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона
8366
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“ Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село Тешово Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село Тешово
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън контрол Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън контрол
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Скандал между пътници е причината за нападението на шофьор на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Агенция "Митници" задържа стоки за над 2 милиона долара
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Министър Иван Шишков: Продължението на Дюлинския проход ще бъде...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Бунт срещу петкратно увеличение на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ...
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ