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Новооткрит каменен саркофаг от римската епоха ще бъде представен на Перперикон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Новооткрит каменен саркофаг от римската епоха ще бъде представен на Перперикон
Снимка: БТА
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Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон, което ще бъде представено пред медиите във вторник, 4 август. Това каза за ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че съоръжението ще бъде отворено утре и припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха.

Проф. Овчаров каза също, че към президента Илияна Йотова е отправена покана да присъстава на скалния град на траките за отворянето на находката. Той допълни, че поканата е във връзка както с новите открития на Перперикон, така и с развитието на културния туризъм у нас.

#каменен саркофаг #проф. Николай Овчаров #Перперикон

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