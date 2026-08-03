Новооткрит каменен саркофаг от римската епоха ще бъде представен на Перперикон

Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон, което ще бъде представено пред медиите във вторник, 4 август. Това каза за ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че съоръжението ще бъде отворено утре и припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха.

Проф. Овчаров каза също, че към президента Илияна Йотова е отправена покана да присъстава на скалния град на траките за отворянето на находката. Той допълни, че поканата е във връзка както с новите открития на Перперикон, така и с развитието на културния туризъм у нас.