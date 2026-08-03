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Промени в ръководството на Областна дирекция Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Промени в ръководството на Областна дирекция Стара Загора
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Стара Загора има ново ръководство. От днес старши комисар Димитър Машов официално оглавява областната дирекция, след като бе представен пред състава от заместник-министрите на вътрешните работи Емил Ганчев и Венцислав Катинов. Машов е в системата на МВР от 2001 г., а в продължение на над десет години (до февруари 2026 г.) ръководеше полицията във Велико Търново.

С нов началник се сдоби и отдел „Криминална полиция“. Поста, заедно с функцията на зам.-директор на ОДМВР, поема комисар Асен Йорданов. Той е кадър с дългогодишен оперативен опит, включително в ГДБОП. Преминал е и специализирани обучения към американската DEA за борба с наркотрафика. Многократно е награждаван за разбиването на мащабни канали за трафик на хора и дрога.

По думите на заместник-министър Ганчев, основните приоритети пред ръководството ще са свиването на пътния травматизъм, битката с корупцията и пресичането на разпространението на наркотици. Старши комисар Машов благодари за доверието и декларира, че дирекцията ще работи плътно по тези задачи.

На официалното представяне присъства и областния управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов.

#старши комисар Димитър Машов #областна дирекция #Стара Загора

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