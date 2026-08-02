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Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от филма "Одисея" е заснет в село Мирково

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Българска следа в нашумялата холивудска продукция "Одисея" на режисьора Кристофър Нолан. Оказва се, че част от музикалния клип за последната песен от саундтрака на филма е заснет у нас. Как американските продуценти се спират на живописния пейзаж край софийското село Мирково и кой организира целия процес от българска страна - единствено за "По света и у нас" разказват българските продуценти.

За Елена, която е продуцент на терен, по време на снимките, всичко започва в 9.30 часа сутринта с две пропуснати обаждания. Само три часа по-рано тя е приключила други снимки и не очаква шефът й да и възложи нова задача толкова скоро.

Елена Дорошенко, продуцент: "Той ме попита дали съм готова да скоча в още един проект, който е с много къси срокове за музикален клип. За четири-пет дни успяхме да организираме локация с разрешителни, обикаляхме по различни локации, преди да се спрем в Мирково, предложихме много различни опции, но в крайна сметка режисьорът на този фрагмент от проекта много хареса Мирково и ние решихме да работим усилено, за да получим правилните разрешителни."

Българската продуценска компания, която партнира на холивудските продуценти, вече от години е на пазара и има сериозно реноме в киносредите.

Константина Манолова, директор продукция/мениджър: "Проектът се появи много в последната секунда при нас. Това, че пак успяхме да реагираме много бързо, плюс много добрите ни екипи и специални ефекти, с които сме известни по принцип по света, тъй като тука конкретното задание беше да се построи една къща, която след това да се изгори в кадър."

Зад един от най-ефектните моменти в петминутното видео стои български екип от цели 80 души.

Елена Дорошенко, продуцент: "Ние сме хората, които отговаряме да съберем целия екип, да осигурим мястото, да осигурим удобствата, за да може да се снима нормално и самият креативен процес да не се снима. Така че всичко, което е заснето на територията на България е с български екип. Имахме технически български екип, тъй като бяхме с няколко камери. Главният оператор, който дойде от щатите, имахме и стедикамист, който е малко по-различен тип оператор, от Франция и имахме още една камера, за която поканихме български оператор да снима."

Българските продуценти знаят, че новината за тяхното участие в проекта много бързо ще се разчуе в света на киното и ще доведе в България още много престижни филмови продукции, което неминуемо ще ги постави на световната карта на тази индустрия.

По темата работи стажант-репортерът Яна Тодорова.

#снимките #Мирково #"Одисея" #българска следа

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