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„Банско Джаз Фестивал“ привлича рекорден брой туристи през август

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Чете се за: 03:57 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В дните до 9 август "Банско Джаз Фестивал" ще събере на една сцена световноизвестни изпълнители, утвърдени български музиканти и млади таланти. Но фестивалът не е само културно събитие – той се превръща във важен двигател на летния туризъм и местната икономика. За последните седем години общият брой туристи в Банско е нараснал с над 20%, а през лятото най-силен е интересът през август – месецът, в който традиционно се провежда джаз фестивалът. Тогава миналата година курортът е посетен от близо 37 500 души, или повече от 1/3 от броят на всички туристи през топлите месеци.

Между 2018 и 2025 г. броят на туристите през август в Банско се увеличава с 41.1%. Хотелиерите са категорични – причината са културните събития, които разширяват пазарите извън традиционните за курорта.

Димитър Колев, хотелиер: "Джаз фестивалът е международно събитие, което намира своите гости навсякъде по света. И наистина имаме доста сериозна международна палитра от гости."

А повече посетители означават и повече приходи. Само през миналата година в Банско са реализирани над 1 милион и 160 хиляди нощувки. Средният престой е около три дни, а именно удължаването му е следващата цел пред туристическия бранш, защото всяка допълнителна нощ носи повече работа за хотели, ресторанти, магазини и местни производители.

Стойчо Баненски, кмет на Община Банско: "Архитектурата, традициите, духа, нашето наследство е идеалната почва за всякакви мероприятия. Джазът по един естествен начин среща традицията със съвременната музика."

Тазгодишната програма включва изпълнители от чужбина, сред които Billy Cobham’s Time Machine, Avishai Cohen – Big Vicious, Chico Freeman – Antonio Faraò Quartet, както и редица изявени български джаз музиканти. Данните показват още една тенденция – летният сезон постепенно увеличава дела си в общия туристически поток. Ако през 2018 година той е формирал малко над 22 % от всички посещения, днес достига близо 26%.

Стойчо Баненски, кмет на Община Банско: "Ние сме познати като зимна дестинация, но за нас е важно да се утвърдим като целогодишна такава. И всички усилия... от местния бизнес и местната администрация са точно в тази посока."

Снимки: БТА

Летните събития генерират допълнителни приходи и за ресторантьорския бранш.

Калинка Прешелкова,ресторантьор: "Всички събития, които се случват в Банско, се отразяват много добре на бизнеса, на всички ресторантьори, хотелиери, и като цяло на туристическия бранш.

БНТ: Налага ли се да наемате допълнително персонал?

Налага се."

Така джазът се превръща в много повече от музика. Заедно с останалите летни фестивали той носи нови посетители, повече възможности за местния бизнес и все по-устойчив модел за развитие на Банско като целогодишна туристическа дестинация.

#Банско #Банско джаз фест #туризъм

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