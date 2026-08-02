Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран
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Противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран за войната в Близкия изток.
Американският президент съобщи, че Съединените щати и Израел са се съгласили да не насят нови удари на Иран, по настояване на Ислямската страна. Тръмп заяви, че се е съгласил при условие, че бъде постигнато бърза сделка.
Ирански медии, позовавайки се на висши военни, определиха твърденията на американския президент като "пълна лъжа". В публикациите се посочва, че "армията на Ислямската република" е пълна бойна готовност.