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Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на...
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Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на енергетиката е в непрекъснат контакт с АЕЦ „Козлодуй“

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Чете се за: 04:07 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Заради критично ниските нива на река Дунав унгарският премиер Петер Мадяр обяви, че последната работеща мощност на атомната електроцентрала „Пакш“ спира работа. За пръв път от 44 години Будапеща затваря изцяло електроцентралата, която осигурява почти половината от електроенергията в страната. В Румъния остава рискът от спиране на втория реактор на АЕЦ „Черна вода“.

За БНТ от Министерството на енергетиката заявиха, че следят ситуацията и са в непрекъсната връзка с АЕЦ „Козлодуй“. От централата още в петък съобщиха, че са въведени специални мерки за гарантиране на работата на АЕЦ „Козлодуй“.

Към момента двата енергоблока на централата работят по график. Водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в неядрената част на съоръжението, а подаването ѝ се осигурява от брегова помпена станция.

Министерството на енергетиката поддържа връзка и с властите в Сърбия.

Във връзка с ниското ниво на река Дунав в АЕЦ „Козлодуй“ от началото на юли 2026 г. своевременно е създадена специална работна група за управление на ситуацията. Изпълнява се разработена за целта програма, която включва всички необходими мерки за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности на централата при продължително понижаване на речните нива.

Поддържа се постоянна комуникация с Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за тенденциите в изменението на нивото.

Стойностите, измерени в последните дни, са рекордно ниски за последните десетилетия и се дължат на поредицата от горещи вълни и отчетените минимални количества валежи в Западна и Централна Европа, където е основната част от водосборния басейн на реката.

По инициатива на министъра на енергетиката Ива Петрова бе установен контакт с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап“ нивото на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй“ да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата. Хидроенергийният комплекс „Джердап“, съвместно с хидроенергийната система от румънска страна, се експлоатират в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за експлоатация, подписана през 1998 г. от правителствата на Сърбия и Румъния, както и при условията, определени в разрешителното за водоползване.

Министерство на енергетиката е в постоянна координация и с Електроенергийния системен оператор.

Към момента двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство.

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.

Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката и проектирана на база данните от стогодишните проучвания на нивото на р. Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване.

#ниско ниво на река Дунав #румъния #АЕЦ КОЗЛОДУЙ #Унгария

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