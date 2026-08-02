Рекордно ниско ниво на Дунав: Прогнозите са през следващата седмица водното ниво да се понижи с още 2 сантиметра

Рекордно ниско остава нивото на река Дунав, като прогнозите са то да продължи да спада. Девет кораба в момента са принудени да изчакват на котва в различни участъци на реката, а много други остават в пристанищата.

Заради ниското ниво на реката движението по фериботната линия Оряхово – Бекет е напълно преустановено от 10 юли и в двете посоки. Фериботната линия в Никопол работи при максимално натоварване. В този район коритото на реката вече е било удълбочено и засега не се очаква преустановяване на трафика. Работи и фериботната линия Силистра – Кълъраш. Прогнозите на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав са през следващата седмица водното ниво да се понижи с още 2 сантиметра.