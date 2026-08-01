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Предупреждение за евакуация: Американските посолства в Близкия изток с призив за внимание

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Чете се за: 00:37 мин.
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Американските посолства в няколко държави в Близкия изток издадоха предупреждение за готовност за евакуация на американските граждани.

В това число са Египет, Израел, Йордания, Емирствата, Саудитска Арабия и Катар. Американците трябва да са готови за преустановени полети, затваряне на въздушни пространства и други пречки за пътуване. Централното командване на американската армия съобщи, че се приготвя за кацане в Близкия изток хеликоптер с оборудване и военен персонал. Иран заяви готовност да отвърне на всякакви потенциални американски удари.

# Саудитска Арабия #САЩ #Близък изток #Йордания #Обединените арабски емирства #Израел #евакуация #Катар #Египет

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