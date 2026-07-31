Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили

Израел няма да се изтегли от буферната зона в ивицата Газа, преди Хамас да се разоръжи.
Това заяви израелски високопоставен представител в първа официална реакция след съобщението, че Хамас е приел пълно разоръжаване, като в замяна израелските сили се изтеглят от Газа. Споразумението беше обявено от Доналд Тръмп, който го нарече историческо. В изявление палестинската групировка обвърза предаването на тежкото си въоръжение с условието - Израел да прекрати агресията срещу палестинци и да напусне палестинската територия. Тръмп не поясни кое действие ще бъде изпълнено първо, но съобщи, че оръжията на Хамас ще бъдат под контрола на борда за мир.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Израел e много доволен от споразумението. Израел ни помогна. Ситуацията там е много сложна. Но това е голям пробив, който никой не смяташе за възможен, че Хамас ще се разоръжи. Това показва колко голям успех имат САЩ в операцията си срещу Иран. Ако се върнем четири-пет месеца назад, подобно споразумение би било невъзможно."