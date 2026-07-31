Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили

Израел няма да се изтегли от буферната зона в ивицата Газа, преди Хамас да се разоръжи.

Това заяви израелски високопоставен представител в първа официална реакция след съобщението, че Хамас е приел пълно разоръжаване, като в замяна израелските сили се изтеглят от Газа. Споразумението беше обявено от Доналд Тръмп, който го нарече историческо. В изявление палестинската групировка обвърза предаването на тежкото си въоръжение с условието - Израел да прекрати агресията срещу палестинци и да напусне палестинската територия. Тръмп не поясни кое действие ще бъде изпълнено първо, но съобщи, че оръжията на Хамас ще бъдат под контрола на борда за мир.