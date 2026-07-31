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Скандирания "Оставка“ съпътстваха Венци Стефанов преди равенството между Славия и Локомотив София

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Спорт
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Президентът на "белите“ слезе при агитката за разговор на висок тон, а напрежението остана само словесно при равенството 1:1 в столичното дерби

скандирания оставкаldquo съпътстваха венци стефанов равенството славия локомотив софия
Снимка: Startphoto.bg
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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отново попадна в центъра на вниманието заради напрежение с част от привържениците на "белите“ преди двубоя срещу Локомотив София от третия кръг на Първа лига, който завърши при резултат 1:1.

Още в началото на срещата Стефанов слезе при агитката на домакините на стадион "Александър Шаламанов“, където проведе близо 20-минутен разговор с феновете. По време на дискусията имаше размяна на реплики на висок тон, а част от запалянковците неколкократно скандираха "Оставка“ по адрес на дългогодишния клубен президент.

Въпреки напрегнатата атмосфера, ситуацията не ескалира. Споровете останаха единствено във вербални рамки и не се стигна до физически сблъсъци или други сериозни инциденти.

След края на разговора Венцеслав Стефанов се отправи към официалната ложа, откъдето изгледа остатъка от столичното дерби, приключило без победител - 1:1.

Това не е първият случай, в който президентът на Славия влиза в публичен конфликт с организираните привърженици на клуба, като отношенията между двете страни остават обтегнати през последните години.

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#ПФК Славия #Венцеслав Стефанов

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