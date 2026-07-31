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Славия и Локомотив София не се победиха и остават без успех от началото на сезона

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Спорт
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Иван Минчев възстанови равенството след попадението на Никълъс Пенев, а двата тима поделиха точките след 1:1 на стадион "Александър Шаламанов“

славия локомотив софия победиха остават без успех началото сезона
Снимка: БТА
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Славия и Локомотив София завършиха 1:1 в откриващия двубой от третия кръг на Първа лига, като и двата отбора продължават да чакат първата си победа през новия сезон. След равенството столичните съперници имат по две точки в актива си.

Началото на срещата на стадион "Александър Шаламанов“ беше равностойно, а първите по-опасни положения се откриха пред домакините. Владимир Николов стреля над вратата след четвърт час игра, а малко по-късно Илиян Стефанов също не намери целта с удар от дистанция.

Локомотив София откри резултата в 36-ата минута. Никълъс Пенев получи пространство пред наказателното поле и с прецизен далечен удар не остави шансове на Иван Андонов за 0:1.

Радостта на „железничарите“ обаче беше кратка. Само шест минути по-късно Красимир Станоев сгреши при изнасянето на топката, Илиян Стефанов изведе Иван Минчев сам срещу Мартин Величков, а капитанът на „белите“ хладнокръвно възстанови равенството.

По време на първата част президентът на Славия Венцеслав Стефанов влезе в словесен диалог с част от феновете на домакините, които отново поискаха оставката му. Малко по-късно привържениците на „белите“ изразиха подкрепата си към наставника на Локомотив София Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване.

След почивката Славия беше по-активният отбор. В 63-ата минута Иван Минчев стреля с глава над вратата, а малко след това Роберто Райчев прати топката в мрежата, но попадението беше отменено след намеса на системата ВАР заради засада.

В заключителните минути двата отбора пропуснаха отлични възможности да стигнат до победата. Умаро Балде не успя да засече остро центриране на Димитър Буров пред празната врата, а в ответната атака Иван Андонов спаси опасен удар на Марк-Емилио Папазов. В добавеното време стражът на Славия се намеси решително и след изстрел на Димитър Костадинов, запазвайки крайното 1:1.

Така Славия и Локомотив София записаха второто си равенство от началото на сезона и продължават да търсят първия си успех в шампионата.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив София #ПФК Славия

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