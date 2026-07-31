Литовски съдии ще ръководят първите европейски мачове на Левски и ЦСКА

Любопитно съвпадение беляза съдийските назначения за първите европейски мачове на Левски и ЦСКА през новия сезон. И двата български отбора ще бъдат ръководени от литовски главни съдии в предстоящите си срещи от евротурнирите.

Донатас Румшас ще бъде главен арбитър на двубоя между Левски и Кайрат в квалификациите на Шампионската лига, докато Манфредас Лукянчукас получи наряд за сблъсъка между ЦСКА и Макаби Тел Авив в Лига Европа.

Интересен детайл е, че Румшас оглавява ранглистата на литовските съдии за настоящата година, докато Лукянчукас е втори, въпреки че става международен рефер година по-рано от своя сънародник.

Лукянчукас вече натрупа сериозен опит в европейските клубни турнири и редовно получава назначения за двубои от високо ниво. През миналия сезон той ръководи срещата между Пафос и Байерн, а през настоящата кампания дебютира с мача между Фенербахче и Гурник Забже.

Литовският арбитър има и предишен опит с български и израелски отбори. През миналия сезон той беше главен съдия на двубоя между Рейнджърс и Лудогорец от основната фаза на Лига Европа, завършил с минимална победа за шотландците с 1:0.

Освен това Лукянчукас вече е ръководил и среща на Макаби Тел Авив в европейските клубни турнири. През сезон 2023/24 той свири мача срещу Целе в Лига Европа, спечелен от израелския тим с 4:1.