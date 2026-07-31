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Макаби Тел Авив приема ЦСКА в Грузия

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Спорт
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Първата среща ще се играе на 6 август (четвъртък) от 19:00 часа българско време.

ПАОК Макаби Тел Авив
Снимка: БТА
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Израелският Макаби Тел Авив, който в третия квалификационен кръг на Лига Европа ще бъде съперник на ЦСКА, обяви датите и часовете на мачовете си с носителя на Купата на България.

Според информацията, публикувана на сайта на „жълтите“, първата среща ще се играе на 6 август (четвъртък) от 19:00 часа българско време. Реваншът на Националния стадион „Васил Левски“ ще бъде на 13 август от 21:00 часа.

Все още обаче липсва официално потвърждение от УЕФА за дните и часовете на двубоите.

Домакинството на Макаби Тел Авив срещу ЦСКА ще се играе на „Аджарабет Арена“ в Батуми. Именно съоръжението в грузинския град е заявено от израелския тим за мачовете от евротурнирите.

Съоръжението е домашен стадион на местния Динамо Батуми, където от това лято играе бившият капитан на „армейците“ Иван Турицов. Официалното откриване на стадиона беше на 27 септември 2020 г. Трибуните са изцяло покрити с козирка, а капацитетът е 20 383 места.

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#Макаби Тел Авив

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