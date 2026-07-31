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Столично дерби дава старт на третия кръг в Първа лига

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Спорт
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Славия и Локомотив София приковават вниманието.

Столично дерби дава старт на третия кръг в Първа лига
Снимка: БГНЕС
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С два мача в петък, 31 юли ще бъде даден старт на третия кръг в Първа лига. От 19:00 часа е поредното издание на малкото столично дерби между Славия и Локомотив София. В 21:15 започва двубоят между ЦСКА 1948 и Арда.

На „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча купел“ домакините ще търсят първи гол и точки през кампанията, след като започнаха с две нули срещу ЦСКА и Арда. За разлика от мача с „червените“, завършил без попадения, тимът на Ратко Достанич капитулира в края срещу кърджалийци след късен гол на Атанас Кабов. Така че рано-рано през сезона „белите“ рискуват да влязат в негативна серия и победа в дерби с Локомотив ще повдигне неимоверно самочувствието им.

Съставът на Любослав Пенев от своя страна също е без успех – 1:1 при визитата на Ботев Пловдив на „Колежа“ и поражение от шампиона Левски с 1:2 в „Надежда“. И двата случая обаче „железничарите“ водеха в резултата. Ел Голеадор започна престоя си с два тежки мача и серията продължава срещу Славия. Локомотив има своите оръжия, но трябва да демонстрира по-добър контрол върху събитията на терена, ако отново се покаже с едни гърди напред.

По-късно в петък вечерта един от евроучастниците ни – ЦСКА 1948, приема Арда в Бистрица. „Червените“ са с четири точки след равенство със Спартак Варна (2:2) и победа над Ботев Враца с 2:1 у дома. В добавка, селекцията на Александър Александров е в отлично настроение след класирането за третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Това стана факт след драма с дузпи срещу словашкия Спартак Търнава на Националния стадион.

Арда на Александър Тунчев е със същия актив във вътрешното първенство – равенство и победа носят за момента на тима четири точки. След ремито 1:1 със Септември на старта, отборът от Кърджали показа характер и взе минимална победа над Славия с 1:0. Подобно на Славия – Локомотив София, ЦСКА 1948 – Арда се очертава да бъде равностоен сблъсък с неясен победител.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив София #ПФК Славия #ПФК ЦСКА 1948 # ПФК Арда

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