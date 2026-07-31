Реал Мадрид даде пет години на младок

Реал Мадрид обяви привличането на нападателя Карлос Еспи от Леванте с петгодишен договор, предаде ДПА. 21-годишният футболист прекара последните три сезона в клуба от Ла Лига, където отбеляза 20 гола в 66 мача.

Еспи завърши сезона 2025/2026 в блестяща форма и отбеляза 10 гола в последните си 13 мача от първенството, което помогна на Леванте да се задържи в Ла Лига. Междувременно защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио ще пропусне началото на сезона поради контузия в бедрото. 23-годишният футболист изигра едва 23 мача в първенството през миналия сезон, след като се бореше с травма на главата и проблем с прасеца, а тази последна контузия е поредният удар за централния защитник. Асенсио също така е свързван с напускане на клуба.